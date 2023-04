SÕJAPÄEVIK (418. päev) | „Selle käega tapsin Ukraina lapsi.“ Vapruse eest autasustatud Vene sõdurid räägivad oma kuritegudest

Wagneri eraarmees sõdinud kaks endist vangi tunnistasid veebiväljaandele Gulagu.net, et sooritasid Bahmutis ja Soledaris sõjakuritegusid. Muu hulgas tapsid nad 20 last ja teismelist. Nii kõneles Azamat Uldarov, et ta laskis maha viie- või kuueaastase tüdruku, kes nuttis.