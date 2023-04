Andrjuhha, spioon! Sina siin! Telelegend käis Donbassis vastuvoolu ujumas

Kokkulepitud ajal keskpäeval lööb KuKu Klubi perenaine ukse lahti ja kukub põrandavaipa kloppima. Nii ajakirjanik kui Raid saavad enne sisenemist suu tolmu täis. Raid viskab nalja, et tema jaoks rullitakse punane vaip lahti. Kuraasikas proua asetab tolmust puhta – tolmukarva – vaiba uuesti maha. Eemalt hõikab teine proua: „Andrjuhha, spioon! Sina siin!“ Raid on klubis juba aegade algusest tuntud ja oodatud külaline. Prouad on talle tuttavad.