FOTOD | Ekspress Ukrainas: Kaja Kallas saabus kauaoodatud visiidile ja kohtus president Zelenskõiga

Võrreldes aastataguse ajaga on suurema tähtsuse omandanud Ukraina NATOga liitumise perspektiiv. Nii Ukraina kui ka NATO on liitlassuhete loomise soovi selgelt näidanud, seni on aga lahtine, millistel tingimustel Ukraina liikmestaatust taotlema minna saaks. 31 riiki on ühel meelel selles, et sõjas olevat riiki alliansi liikmeks võtta ei saa. Lahkarvamus on aga selles, kas sõjas olevale riigile võiks anda nn liitumise teekaardi. Veel enam: mis need sammud Ukraina jaoks oleks.