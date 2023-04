SÕJAPÄEVIK (421. päev) | Jens Stoltenberg Kiievis: Ukraina koht on NATO-s. Aga millal? Jumal teab

Väike üllatus see konkreetne käik siiski on. Alliansi poolt on püütud püütud formaalselt hoida joont, kus Stoltenbergil justkui poleks Ukrainasse asja. See tähendab muuhulgas seda, et NATO riigid ei anna Ukrainale sõjalist abi NATO-na, vaid igaüks eraldiseisvalt või osana muudest kooslustest, näiteks nn tankiliit või Ramsteini koalitsioon.