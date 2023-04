„Oma igapäevatöös näen paljusid abiellunud paare, kellel on suured mured – raha, töö, suhtlemisprobleemid... Isegi abielusisese seksiga on kesine,“ punastab Luhaniit. „Siiani olen neid paare veennud, et jumal annabki sulle neid kannatusi, mida sa suudad kanda. Kuid mul on mure, et nad ei usu mind varsti, kuna nad kohtavad rõõmsaid, ent patuseid homosid, kellel on õnnelikud abielud.“