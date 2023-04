SÕJAPÄEVIK (425. päev) | Vene popiidol väidab, et tulevik kuulub natsidele

Ajaleht Washington Post kirjutab täna, et Ukraina sõjaväeluure kavatses sõja aastapäeval, see on siis 24. veebruaril, rünnata kõigi nende käsutuses olevate vahenditega mitmeid objekte Vene Föderatsiooni territooriumil. Leht toetub salajastele dokumentidele, mis on lekkinud Rahvuslikust Julgeoleku Agentuurist (National Security Agency.)