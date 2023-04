EKSPRESS UKRAINAS | „See koht murrab südame.“ Kaja Kallas külastas Butšat, Borodjankat ja Kiievit

Butšas peatuti kohalikus kirikus, kuhu on üles seatud fotod, mis pildistati Butšas aasta eest, kui Vene väed olid linnast taganenud. Samuti külastati Butšas massihauda. Peaminister asetas hukkunute mälestusmärgile lilled.

Kogu maailma vapustanud sündmused Butšas on vaid ühed sadadest sõjakuritegudest, mida Ukraina uurib. Esimesed kaasused on Ukraina prokuratuur ka kohtu ette viinud.

Eesti töötab Kallase sõnul selle nimel, et vastutusele võetaks kogu Venemaa juhtkond. „Siit ei ole tagasiteed. Aasta tagasi ei usutud, et Putinile väljastatakse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vahistamismäärus. Veel pool aastat tagasi polnud enamik valmis agressioonikuritegude eritribunali ideed avalikult toetama. Nüüd arutame seda valitsusjuhtide tasandil ja töötame õiguslikke üksikasjade kallal,“ sõnas peaminister valitsuse pressiteenistuse vahendusel.

Kallast saatis neis peatuspaikades Ukraina siseminister Ihor Klõmenko , kes tutvustas Eesti peaministrile senist uurimise käiku, arutati sõjakurjategijate vastutusele võtmist. Kallase sõnul on selles töös jõutud juba kaugele.

Ekspress Borodjankas: need on sünged vaatepildid

Lisaks Butšale peatus delegatsioon ka Borodjankas, kus on suur osa linna elamutest endiselt hävinud.

Olgugi, et mõlemas linnas ei näe tänavatel enam taolisi sõjaõuduseid nagu paistsid Vene vägede taganemise järel, toovad need paigad endiselt üles valusaid emotsioone, sõnas Kelomees. „Kuigi fotod Butšast on võrdlemisi leebe vaatepilt võrreldes sellega, missugune pilt avanes linnatänavatest tegelikult.“