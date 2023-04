Pekka Erelt: Küüditajatele pole õigustust. Nad olid parteiaktivistid, keda tehtu ei häirinud

Ma ei saa nõustuda asjatundmatute ja suisa absurdsete väidetega, mis on levinud kirjanike seas puhkenud diskussioonis. Et Smuuli ja Vaarandi puhul oli tegu „lihtsalt küüditamisel juures olnutega, mis ei saa iseenesest olla inimsusevastane kuritegu“. Et nad kui „parteisse kuulunud aeti sellele aktsioonile käsukorras“. Et Smuul ja Vaarandi polnud „mitte represseerijad, vaid ise repressioonide ohvrid“.