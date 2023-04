SÕJAPÄEVIK (426. päev) | Ukraina teeb Hersonis olulisi käike. Kremli-meelsed jõukurid veensid Putinit sõda alustama?

Erinevad märgid osutavad, et Hersonis läheb varsti veel tulisemaks. Pikalt sõjasündmusi jälginud ning analüüsinud USA mõttekoja ISW teatel võib Vene sõjablogijate jagatud materjalidest järeldada, et Ukraina väed on osaliselt seadnud sisse positsioonid Dnepri jõe idakaldal. „Teatud liikumist üle Dnepri“ kinnitasid BBC Ukrainale ka militaarallikad.