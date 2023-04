ODAVA TOIDUVOO VASTU: Bulgaaria lippu lehvitav talunik märtsi lõpus toimunud meeleavaldusel, kus veoautod tõkestasid liikluse üle Doonau kulgeva silla, et Ukrainast tulev tollivaba vili ei vallutaks Euroopa Liitu.

Eestis kirutakse alatasa, et toit on läinud väga kalliks. Päevaleht kuulutas hiljuti isegi, et „oleme mitu korda paremat palka teenivatele soomlastele hindadega järele jõudnud“.