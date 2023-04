SÕJAPÄEVIK (428. päev) | Vene „Z-patrioodid“ nõuavad vallutussõja soss-seppade karistamist

Venekeelses internetis levitatakse dokumenti „Vihaste patriootide 39 küsimust Vene võimudele“, mille üks põhiautor ilmselt on endine Donbassi sõjapealik ja Malaisia lennuki allatulistamise asjas tagaotsitav Igor Girkin-Strelkov. Dokumenti on jagatud tema kanalil (kuigi „vihastel patriootidel“ on oma kanal) ning see hõlmab enam-vähem samu etteheited Vene võimudele ja armeejuhtidele, mida Strelkov on varem esitanud.