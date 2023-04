„Kui laenumakse kasvaks veel 200 eurot, peaks mõtlema kodu müümisele.“ Euribori tõus sunnib peresid tegema karme valikuid

Karin ostis koos abikaasaga neli aastat tagasi Järvekülla ridaelamu. Neil on kaks ühist last.

„Neil inimestel, kes on elukoha saanud päranduseks, on lihtne öelda, et ise olid rumal, et end lõhki laenasid. Aga kui sul pärandust ei ole, siis ma ei leia, et peaksin lastega elu lõpuni üürikorteris elama. Olen kuulnud igasuguseid lugusid sellest, kui ebastabiilsed on üürikorterid. Kui vähegi jaksan laenu võtta, siis loomulikult ma ostan endale kodu.“