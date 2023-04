SÕJAPÄEVIK (430. päev) | Kaja Kallas Zelenskõi kaadritagusest reaktsioonist Slava Ukraini küsimusele: see häiris teda väga

Kallas rääkis Zelenskõile, kuidas on kogutud Eesti inimestelt annetusi ja et on kahtlus, et neid ei ole tegelikult Ukraina hüvanguks kasutatud. Presidendi reaktsioon? „See häiris teda väga,“ meenutas peaminister. „Ta rivistas kõik kohe kuskil üles,“ kirjeldas valitsusjuht Zelenskõi tegutsemist vahetult pärast küsimuse tõstatamist.