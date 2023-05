SÕJAPÄEVIK (434. päev) | Zelenskõi: me ei soovi Putinit Kremlis tappa, tahame teda näha kohtu ees

Tundub olevat kindel, et neil päevil (videos on näha 9. mai pidustusteks valmis rivistatud tribüüne ja plakateid) kimas kaks lendavat objekti (väidetavasti drooni) Kremli kohale. Esimene kella poole kolme ja teine kolmveerand kolme paiku öösel. Neist teine plahvatas ühe Kremli kupli kohal. Kremli pressiteenistuse sõnul suudeti mõlemad droonid segajate abil kahjutuks teha. Plahvatus katusel ei olnud väga suure löögijõuga – intsidendi lähistel lehvinud lipp ei süttinud. Keegi viga ei saanud.

Videod ei näi olevat tehtud tehisaru abil. Klippe on ilmunud mitme nurga alt, enamasti võltsides nii palju vaeva ei viitsita näha. Kindel on ka, et Kreml väga tahab, et me videoid näeksime – Kremlile suunatud turvakaamerate materjali saab jagada küllap vaid ainult Kreml ise. Intsidendist endastki kuulsimegi läbi Kremli teate: ukrainlased plaanisid Putinit tappa, süüdistavad venelased.