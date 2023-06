Muutunud julgeolekuolukorras on meedias ja ühiskonnas palju juttu Eesti kaitseväest ja kaitsevõimest. Aga mis asjad on diviis, brigaad või jagu? Kas kapral on kõrgem auaste kui kapten? Mida pioneerid teevad? Kaitseväel on oma sõjaväepolitsei?! Mis asi on õhu- või tankitõrje?