SÕJAPÄEVIK (435. päev) | Miks ei suuda 30 miljonit vene sõjavastast Kremlile oma meelsust peale suruda?

VENE EMIGRANDID PARIISIS: Pilt on tehtud 23. aprillil residentsi ees, kus veedab mõnusasti aega Venemaa asekaitseministri naine Svetlana Ivanova (väidetavasti lahutatud ja seega väljaspool sanktsioone). Venemaal on sellised meeleavaldused surmavalt ohtlikud, demokraatlikus läänes absoluutselt mõjutud. Opositsioon peab leidma mingid uued võitlusmeetodid – aga millised? Vastus puudub.

Vene meediaväljaanne Novaja Gazeta avaldas täna põhjaliku ülevaate Vene ühiskonna meeleoludest käimasoleva Ukraina-vastase agressiooni suhtes. Artiklis väidetakse, et Venemaal on vähemalt 30 miljonit inimest, kes on sõja vastu.