Venemaal on juba ligi 50 kohalikku omavalitsust keelanud enda õhuruumis droonide lennutamise ning nende arv kasvab (näiteks täna kehtestati keelud Karjalas, Kaliningradi oblastis, Kuzbassis). Ajaleht Kommersant teatas, et selline keeld võib tekitada drooniärile 10 miljardi rubla suuruse augu ja viia turu tagasi aastasse 2018. Alles hiljuti arutati Venemaal ideed, et droonijuhtimine võiks kuulda koolide õppekavasse.