SÕJAPÄEVIK (437. päev) | Putinil on tõsised hädad maiparaadiga – kuidas nõrkus ära peita?

Kui palju nõrkuse näitamist on piisav, et Venemaa presidendi Vladimir Putiniga oleks kõik? Vene rahvale ilmseid nõrkushetki aina koguneb ja neid võimendab veel eriti varasem kiidukõne tugevusest. Just seepärast on Putin korralikus kahvlis oma 9. mai paraadiga. Kuidas peita nõrkust?