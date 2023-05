SÕJAPÄEVIK (438. päev) | Vene okupatsioonivõimu hirm Ukraina armee ees kasvab iga tund

Ukraina Zaporižžja oblasti aladelt, mille Venemaa on ajutiselt hõivanud, on kavas evakueerida rindest kaugemale 70 000 inimest, edastas agentuur TASS. Kohaliku Venemaa tsiviiladministratsiooni juht Jevgeni Balitski teatas sotsiaalmeedias, et pühapäevaks oli juba „ohututesse rajoonidesse“ viidud 1500 elanikku. Ta märkis, et osa inimesi lahkub isikliku autoga.