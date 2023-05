Ukraina maaväe ülem kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi kirjutab Telegramis, et venelased on suurendanud raskerelvade tulistamise intensiivsust, hakanud kasutama moodsamat varustust ja rühmitavad oma vägesid ümber. „Venelased loodavad endiselt linna 9. maiks vallutada. Meie töö on see nurjata.“