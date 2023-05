Magus äri päranditega. Inimesed on hädas võõrastega, kes ostavad üles pärandusi ja noolivad vaheltkasu

TEE PÄRAND KORDA: Kui pärand on jäänud jagamata, soovitavad juristid see ära jagada või arutada kaaspärijatega, mida sellega teha. Mõistlikum ja soodsam on leida lahendus enne, kui täitur on osa varast kolmandale isikule maha müünud.

FOTO: Tiko Aramyan | Shutterstock