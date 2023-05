Lugu hakkas kerima sellest, et üks inimene leidis aprilli lõpus Bydgoszczis asuva NATO treeningbaasi lähedalt raketirusud ja andis sellest võimudele teada. Võimud aga ei tahtnud sellest midagi rääkida. Uudistest käis 27. aprillil läbi vaid info, et metsast on leitud mingi tundmatu sõjalise objekti detailid ning et see oli tõenäoliselt Poolale kuuluv õhk-maa-tüüpi rakett.