ARVUSTUS: Uus eneseabiraamat „Obstruktsioon sinu elus“ õpetab võiduni tüütama

Kui klient tuli kassasse, ei skaneerinud Taivo tema puuvilju läbi, vaid küsis mitmeid protseduurilisi küsimusi, näiteks „Kas te olete ikka kindel, et see puuvili on õun?“, „Kuidas te selles veendusite?“, „Kui me praegu siin pikalt arutame, siis see hinnasilt, mille te siia peale kleepisite, on vale kuupäevaga, kuna võime siin olla veel peale südaöödki, kas see siis ikka kehtib?“.