SÕJAPÄEVIK (444. päev) | Kertši sillast võib tänu brittidele saada peatselt ajalugu

Rakett kaalub 1,3 tonni, millest 450 kg on kaheosaline lõhkepea, ja selle maksimaalne lennukiirus on 1000 kilomeetrit tunnis. Tapariist töötab niimoodi, et kõigepealt põletab lõhkelaeng end läbi soomuse, betooni või maapinna, misjärel tungib lõhkepea põhiosa sihtmärgi sisse ja plahvatab. Storm Shadow on eeskätt mõeldud komandopunktide, laevade ja allveelaevade asukohtade, punkrite, sildade ja muude tugevalt kindlustatud struktuuride vastu. Üks pauk maksab ligikaudu kaks miljonit dollarit.