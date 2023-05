SÕJAPÄEVIK (446. päev) | Vene sõjaväemeedik: „Sõduritest on kõigil pohhui, neist ei hooli keegi!“

Üle 50% Ukrainas surma saanud sõduritest kaotasid elu, kuigi nende vigastused polnud eluohtlikud. Need okupandid koolsid seepärast, et vene sõdurid ei tunne esmaabivõtteid ning nende esmaabivarustus on vilets. Vähe sellest, 30% Ukraina rindel amputeerimise tõttu käe või jala kaotanud Vene sõduritest jäi ilma jäsemeta valesti peale pandud žguti tõttu.