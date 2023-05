Viimase poole aasta jooksul on Eestis sündinud vähem lapsi kui kunagi varem – ühes kuus alla tuhande.

Siin pole midagi imestada. Eelmise aasta veebruaris algas sõda. Kui 90ndatel sündinud noored – need, kelle lapsi nüüd pikisilmi oodatakse – arvasid, et koroonapandeemiast midagi hullemat juhtuda ei saa, siis see juhtus. Noored olid ärevamad kui kunagi varem. Tehti plaane, kuidas kaitsta riiki või kuhu põgeneda.