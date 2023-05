EKSPRESS STUUDIOS | Reinsalu: võimuliit ärvardab opositsiooni suukorvistada. Pakosta: täielik jamps!

Taageperaga samamoodi hindab olukorda ka Kaja Kallas. „Peaministri retoorika, et meil oli põhiseaduslik kriis, ei ole asjakohane hinnang,“ ütles Reinsalu. „Meil on poliitiline vastasseis. Obstruktsioon on modus operandi, milles see väljendub,“ lisas ta. Pakosta oli vaatamata teisel pool rinnet asumisele nõus: „Tegemist ei ole põhiseadusliku kriisiga. Midagi ebatavalist obstruktsioonis ei ole.“

„Eestis on korraldatud niimoodi, et iga riigikogu otsustab oma töökorra üle,“ lausus Pakosta. „On tõesti võimalik, et praegu kogunenud riigikogu 15. koosseis muudab kodu- ja töökorra seadust. Reinsalu arvas, et selle seaduse muutmise jutt on koalitsiooni poolne ähvardus. „Suukorvistatakse opositsioon ka seaduse tasandil. Erosioon seaduse valikulisel täitmisel on üsnagi nakkav,“ lausus Isamaa juhiks kandideeriv poliitik.

Reinsalu väitis, et riigikogu juhatuses olnud möödunud nädalal vaidlus, kas üldse võtta opositsiooni esitatud eelnõusid ja arupärimisi menetlusse. „Suurem osa sellest jutust ei vasta tõele,“ põikas Pakosta vahele. Reinsalu aga jätkas: „Ametnikud saadeti välja, õnneks jäi küll seadust austav seisukoht peale.“

Kas riigikogu liige on vaba otsustama sõltumata sellest, kas tema otsused on valimislubadustega kooskõlas või mitte? Kas obstruktsioon naaseb pärast praegu võetud puhkepausi? Kas asjaosalistel on patiseisule ka lahendus pakkuda? Kuidas hindavad Ekspressi ajakirjanikud Greete Lehepuu ja Urmas Jaagant seda, kes on süüdi? Teada saamiseks vaata või kuula täispikka saadet!

