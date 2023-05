SÕJAPÄEVIK (450. päev) | Bahmuti viimased päevad… Aga see ei pruugi olla halb

Bahmutis on ukrainlaste käes veel viimased tänavad. Wagner saab varsti hõisata vallutusest, mis on selle nn eraarmee sisuliselt paberõhukeseks lihvinud. Ja Ukraina ründab tiibadel. Samal ajal on mitu tugevat indikatsiooni, et Ukraina soov F-16 lennukeid saada võibki teostuda.