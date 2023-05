SÕJAPÄEVIK (451. päev) | Bahmuti alistaja võib Kremli isakesi sõimata, lihtvenelane saab sama eest karistada

Linna ümbruses on edu saatnud hoopis ukrainlasi. Egas Prigožin niisama Venemaa kaitseväge sõimanud. Sellega hajus ju Moskva võimalus Bahmuti kaitsjad ümber piirata.

Samal ajal jätkab Ukraina riigipea maailmaturneed

Ukraina presidendi reisid aga jätkuvad. Reedel osales Zelenskõi Punase mere ääres asuvas Jiddah’s Araabia Liiga kohtumisel. Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman teatas seal, et on valmis aitama kõnelusi Moskva ja Kiievi vahel.

Seejärel hakkasid liikuma jutud, et Zelenskõi sõidab Suure Seitsmiku tippkohtumisele, mis toimub seekord Hiroshimas ja kus on fookuses just Ukraina saatus. Muu hulgas on arutusel, kas anda Kiievile seal kaua igatsetud hävituslennukeid F-16.