Visake pikutama: Misha Panfilovi uus ansambel kosutab pingeidmaandava keldridžässiga

Ja Panfilovi fännidele ja kollektsionääridele meeldivad need kõik. Jah, kõik need projektid ja plaadid on mingil viisil retrod. Jah, need projektid ja plaadid ei ole žanreid pidi hermeetiliselt suletud – psühhedeelset krauti võib leida ka jazz-funk-projektide plaatidel ja vastupidi ja teistpidi ja justkui hõljuks kõige kohal ema džäss. Aga lõpuks ühendab kogu seda laialdast loomingulist massi ikkagi Misha Panfilovi käekiri ja hoiak. Panfilov on üks neist lihast ja luust olenditest, üks neist muusikutest, kes ütleb, et kogu muusika on üks. Ja kõik on armastatav.