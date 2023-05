Herman Kelomees: Andrus Veerpalu – osa 2. Annetamisest ei tohi saada uus suusatamine

Johanna-Maria Lehtme mõjub paljudele võluvalt. Ta on tõestanud, et suudab olla erakordselt võimekas ja asjalik. Selle esmamuljega suutis ta purjetada kaugele. Mida lähemalt aga erinevate ühiskondlike auhindade jackpot’i võitnud naist nähti, seda enam sai selgeks, et pilt on üksjagu kirjum. Lehtmel on puudusi, mis on avaldunud ka varem, aga mille puhul olid teda ümbritsevad inimesed armulikud.