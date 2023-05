SÕJAPÄEVIK (455. päev) | 15 kuud hiljem: kuidas Ukraina sai võimatuna näinud kutse Euroopa perre

LOOTUS: Ukraina europüüdluste edu mõjutab nende edu rindel otseselt. Vaatamata kõigele sai rünnatud riigist Euroopa Liidu kandidaat. President Zelenskõi on lubanud, et ELi poolt ette antud 7 reformisammu liitumiskõneluste tänavu alustamiseks täidetakse hoolimata sõjast.

FOTO: Ukraina presidendi kantselei | ZUMAPRESS.com | Scanpix