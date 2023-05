KRANAAT | Isamaa esimehekandidaadid ristküsitlusel: kes on parim?

false

Esimehe koht nii väärikas ja ajaloolises erakonnas nagu Isamaa on suur vastutus. Mis on teie nõrgim külg?

Lea Danilson-Järg: Nii erakonna ajalugu kui ka ametinimetus „esimees“ eeldavad, et see positsioon on meestele. Sellel kohal pole kunagi naist olnud! Aga ma olen valmis proovima ning selleks, et riigikogus ka pingeid veidi maandada ja koalitsioonile veidi silmarõõmu pakkuda, pakun ühe väga põneva lahenduse. Olen valmis selle ametikoha ümber nimetama. See võib vabalt olla hoopis „esivanem“. Aseesimehed oleksid siis „aseesivanem 1, 2, 3“ ja nii edasi.