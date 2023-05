SÕJAPÄEVIK (458. päev) | Euroopa mure Vene varaga: keskpanga 200 miljardit peaks tagastama, oligarhide asjadega ei saa ka midagi teha

Ka Ukraina julgeolekunõukogu sekretär Oleksi Danilov kinnitab täna hommikul BBCs avaldatud intervjuus, et ollakse vasturünnaku alustamiseks valmis. Mingeid kindlaid kuupäevi ta mõistagi ei maini: „See võib juhtuda homme, ülehomme või nädala pärast. Oleks imelik, kui hakkaksin ühe või teise sündmuse alguspäevi mainima. Seda pole võimalik teha… meil on oma riigi ees väga vastutusrikas ülesanne. Ja me mõistame, et meil pole õigust eksida.“