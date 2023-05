SÕJAPÄEVIK (461. päev) | Volodõmõr Zelenskõi: otsus on tehtud. Ukraina läheb vastupealetungile

Seekordses pöördumises sisaldus lisaks tavapärastele sõnumitele ka dramaatiline teadaanne. Zelenskõi: „Nagu tavaliselt, kohtusin tänagi väejuhatusega, et arutada sõjaliste operatsioonide teemal. Seekord ei rääkinud me mitte ainult laskemoona olemasolu tagamisest, uute brigaadide treenimisest ja taktikast, vaid ka ajastusest. See on kõige tähtsam. Pean silmas meie edasiliikumise aja otsustamist. Just seda me teeme. Otsus on tehtud.“