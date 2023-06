Tarmo Jüristo: Seederil on õigus, muidugi peaks reguleerima poliitikat mõjutavaid ühinguid

„Inimestel on tunne, et teil oli äkki valimistulemuse kujunemisele mõju, suutsite ehk tekitada jõuõla, mis viimased protsendid ära kallutas. Siit see reguleerimise kihk vast tulebki. Äkki ongi see õige ja peakski nn karjakopli ära piirama?“ küsib ajakirjanik Urmas Jaagant Ekspressi podcast'is Salga juhilt Tarmo Jüristolt.

„Ma olen algusest peale öelnud, et peakski reguleerima,“ vastab Jüristo ning täpsustab, „küll reguleerimise osas hoiaks veel hobuseid kuniks pilt selgineb sellest, keda ja mis asjades täpselt reguleerida. Kindlasti aga peaks selles valdkonnas olema palju rohkem läbipaistvust.“

Jüristo peab silmas, et avalikustada tuleks info sellest, kes ja kui palju annetab erakondadele või hoopis Salga-taolistele ühingutele, kes annab näiteks andmeid erakondadele.

„Ma ei pillu seda sõna kergekäeliselt, aga on tõesti julgeoleku küsimus, et meil oleks ühiskonnana üle- ja sissevaade sellesse, kes on inimesed, kes meie poliitikat mõjutavad; mis summade, mooduste ja vahenditega,“ sõnab Jüristo.

Ta kinnitab, et Salga tööd puudutav on neis aspektides ka algusest peale sama põhimõtte tõttu avalikkusele kättesaadav olnud. „Läbipaistvus peaks olema üldine standard,“ märgib Jüristo.

Eesti poliitikat on võimalik suhteliselt väikse rahaga võimalik mõjutada suhteliselt palju, leiab ajakirjanik Herman Kelomees. „See on ka tuumprobleem, miks on imelik käsitleda poliitika vabaduse küsimust selles, et raha peaks andma erakondadele võimalikult vähe.“ Ta lisab, et olukord, kus ühiskonnas suudab väga väike hulk inimesi paljut muuta, ei ole hea.

„Jumal tänatud, et Helir-Valdor Seeder on ka valmis rohkem tegema ja aitab kaardistada Eesti poliitika mõjutamise maastikku,“ leiab Kelomees.