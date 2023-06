EKSPRESSI PODCAST | Lastehaiglas on suhted lootusetult rappa läinud. Mis toimub ja mida päästa annab?

Samal ajal on käimas ettevalmistused Tallinna Lastehaiglale uue juhi valimiseks, sest Lutsu ametiaeg on läbi saamas. See kujuneb väga emotsionaalseks. Uus juht tuleb majast väljastpoolt, mis pole Lastehaiglas tavaks - ning Luts leiab, et valimine oli poliitiline tellimustöö. „Kandideerisin uueks ametiajaks, uskudes, et see on päris konkurss,“ ütleb ta.