Liikuvusekspert Mari Jüssi avaldab, mida teha, et Tallinna liikluspilt oleks tipptundidel hoopis midagi muud

Nii see on. Aga eks keskmine palgatase on Harjumaal ja Tallinnas niivõrd palju kõrgem, et transpordikulu ei võta enam sageli nii suurt osa inimese sissetulekust. Liikuvusvaesus on aga suur probleem Eesti maapiirkondades, kus palgatase on madalam. Maapiirkondade ja väikelinnade tööandjad on hädas, et inimesed ei jõua mõistliku kuluga töökohta.