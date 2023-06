KANGELASED: President Zelenskõi on kurvalt nentinud, et vastupealetung toob suuri kaotusi. Fotol mälestavad lahkunuid Kiievit külastanud Briti välisminister James Cleverly ja tema Ukraina ametivend Dmõtro Kuleba.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et nad on tõrjunud Donetski oblasti kaguosas suuremahulise pealetungi. Nad väidavad, et hukka on saanud 250 Ukraina võitlejat, 16 tanki, kolm jalaväe lahingumasinat ja 21 soomustransportööri.