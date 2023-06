„Tema arvamus on õige arvamus.“ Priit Humalale meeldib sekkuda ja otsuseid üle vaadata

Ekspressile kirjeldatakse, et Humalale meeldis palju sekkuda – ka oma kolleegide vastutusalades. Varem on olnud tavaks, et iga abilinnapea majandab oma eelarvega ise. Humal võttis aktiivsema rolli, helistas ja ütles, kuidas asjad peaks olema. Rahandus mõjutab kõiki, nii et Humalaga tasus häid suhteid hoida.