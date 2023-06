SÕJAPÄEVIK (470. päev) | Kaja Kallase hoiatus Zelenskõile: julgeolekugarantii küsimine võib olla lõks

Nova Kahhovka tammi purustamine ja Dnepri jõe kiire laienemine on toonud kaotusi ka Vene poolele, kirjutab Washingtonis tegutsev mõttekoda Institute for the Study of War (ISW). Kirjutatakse, et üleujutus on tugevalt kahjustanud venelaste esimest kaitseliini. Näiteks on Oleškõ, Hola Prõstani, Kozatši Laheri ja Dniprjanõ vaat et uppunud. Oleškõt ja Hola Prõstanit kasutati varem Hersoni linna pommitamiseks, ent nüüd on venelased pidanud efektiivselt laskekauguselt taanduma. Ka osast miiniväljadest on Venemaa ilma, nagu näitavad kohapeal võetud kaadrid.