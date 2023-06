SÕJAPÄEVIK (472. päev) | Mis suurendaks Putini režiimi pragusid? Kertši silla hävitamisel oleks Moskvale poliitilised tagajärjed

Kreml ei saanud pikalt hüdrojaama hävitamist pühitseda. Väegrupi Dnepr peakorteri lasid ukrainlased ööl vastu 10. juunit brittide Storm Shadow’ rakettidega sodiks. Evocation.info tuvastas, et Vene relvajõudude Dnepri väegrupi peakorter sai Krimmi külje all, Genitšeskaja piirkonnas mitmeid tabamusi. Telegrami ja Twitteri kanalites levitatavatelt kaadritelt on näha leekidest puretud Chalet Thermali hotelli Štšaševtsevo külas, kus Vene väed paiknesid. Võib-olla on kindralpolkovnik Makarevitš juba surnud, ei tea. Kremli-meelsed kanalid teatasid, et ukrainlased ründasid kunagist pioneerilaagrit.