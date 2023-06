SÕJAPÄEVIK (473. päev) | Ukraina uurib sõjakuriteona teismelise tüdruku elusalt õhkulaskmist

Ukraina kaitseministri asetäitja Hanna Maliar võttis Telegramis teemaks Vene sõduriemade rahuolematuse, mis käib leebelt öeldes Kremlile närvidele. „Vene valitsus kardab mobiliseeritud sõjaväelaste emasid. Sõdurite emad Venemaal on juba ammu hakanud ühinema, sest nende valitsus on pidevalt sõjas. Kõik vene naised ei ole valmis diktaatori ambitsioonide nimel oma lapsi kaotama,“ ütles Maliar. Nüüd on Venemaa emade rahulolematus ohtlikult hoogustumas. Aga kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem.