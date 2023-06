ALLAKÄIK: Ühiskonna allakäik algab Argo Luude sõnul sellest, et inimesed naudivad elu, elavad hedonistlikult, järjest vähem hoolivad oma riigi kui terviku hakkamasaamisest.

Aga EKRE on talle südamelähedane siiamaani. Luude ütleb, et EKRE on erakond, kes soovib vastu seista „ühiskonna allakäigule“.