SÕJAPÄEVIK (475. päev) | Putin ähvardas Ukrainat „sanitaartsooni“ loomisega

Nagu Kahhovka tammi purustamisest ja selle tagajärjel Hersonis aset leidvast ökokatastroofist vähe oleks, on Kiiev nüüd veendunud, et venelased õhkisid ka ühe väiksema tammi Mokri Jali jõel Donetski oblastis.

Sellel suunal on ukrainlaste edasitung väidetavalt ka kõige edukam olnud. See selgitab ka venelaste kavatsust taaskord totaalset hävingut külvata.

Ukrainlased on sealkandis vabastanud mitu küla mõlemal pool jõekallast: Velõka Novosilka, Neskutšne, Makarivka, Stroroževe. Hoolimata mõningasest edust kutsuvad Ukraina ametnikud endiselt üles vaoshoitusele ja ettevaatlikkusele vasturünnakute kohta info jagamise suhtes. The Guardian kirjutab, et sotsiaalmeedias leviv pildi- ja videomaterjal hävitatud Ukraina tankidest ja soomukitest on ukrainlased närviliseks muutnud.