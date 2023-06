SÕJAPÄEVIK (477. päev) | Pihtasaanud Bradley soomuk päästis sõjameeste elud. Vene ülemused purjutavad

Vene meedia ja sõjablogijad on läinud nädalast saati keerutanud üht ja sama pildikaadrit - õhuvaade sõjamasinatega, väidetavalt on näha purustatud Ukraina soomustehnika. Vene kaitseministeerium teatas 10. juunil, et Ukraina pealetungikatsetel Donbassi lõunaosas ja Zaporižžjas olevat hävitatud neli Leopardi tanki ja viis Bradley lahingumasinat. Kuna see üks võte püsib eetris, siis värsket „sõjasaaki“ pildimaterjali kujul, kus oleks näha lahinguis purustatud Ukraina tehnikat, venelastel selgelt napib.