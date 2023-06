Transnaine Emma esindab missivõistlusel Eestit: pead armastama enda valitud soo sotsiaalset rolli ja ilustandardeid

Mida on sul öelda noortele, kes arvavad, et ehk on nad transsoolised?

Tegelikult see pole nii hull, nagu tundub. Saab elada täiesti normaalset elu normaalsete sõprade ja normaalse töökohaga. Soovitan neil olla nemad ise ja kõvasti tööd teha. Kui nad tahavad, et neid vastu võetaks ühiskonnas, nõuab see kõva tööd ja stressiga toimetulekut.

Soovitan uurida ka seda, kas pärast soolist üleminekut on võimalik elada seksuaalelu nii, nagu nad sooviksid ja kas nad saavad seda endale rahaliselt lubada. Ma soovitan seda mitte kergekäeliselt teha.

Kuidas sa transmissivõistluseks valmistud?

Käin jõusaalis vähemalt kolm korda nädalas, treenides ligi kaks tundi. Söön valgurikast toitu. Mitte küll alati... Pärast jõusaali lähen Hungry Papasse ja ostan burgeri. Õppisin poodiumikõndi modellikoolis ja kõndisin Deniss Mistjurini riietes ühel Eesti moe-show’l. See oli väga jube!

Miss Star Transi võistlusel pean kandma ka rahvuskostüümi. Kuna Eesti on ainuke kodu, mis mul nüüd on, ja esindan võistlusel Eestit, siis kannan ka Eesti rahvariideid