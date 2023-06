SÕJAPÄEVIK (480. päev) | Suursaadik Kaimo Kuusk: pilt tagasi võidetud aladel on hullem kui Butšas

„Nad on mulle nüüd öelnud, et Butšast, Borodjankast ja Irpinist ei räägi varsti enam keegi, sest see pilt, mis avaneb tagasi võidetud aladel, on veel hullem!“ ütleb Kuusk. „Kuna Butša oli okupatsiooni all ainult ühe kuu, aga nüüd vabastatud alad on olnud okupeeritud üle aasta.“