Lapsevanem Hasso Tepper: ärge kiusake õpetajaid. Heade eksamitulemuste eest vastutavad ikka õpilased, mitte pedagoogid

Arvamust, et kõigi probleemide eest ühiskonnas vastutab kool, jagavad ühiskonnas paljud. Muuhulgas ka lapsevanemad, ametnikud, riigijuhid, ettevõtjad ja mõnikord isegi õpetajad. On ääretult traagiline, et selline suhtumine õpetajatöösse on muutunud ka haridussüsteemi juhtimise osaks.