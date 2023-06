Välimuse järgi poleks osanud arvata, et neid on hoitud alates veebruarist 2018 katkematult vahi all. Üle viie aasta vanglaleiba söönud mehed palusid ennast elektroonilise valve all vabadusse lubada. Mõlemad tõotasid, et pärast jalavõru saamist ei pane nad Eesti võimude eest putku.